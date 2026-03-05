İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında 105 sivil mekan vuruldu

Defapress haber sitesi, kurum tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.

ABD-İsrail saldırılarının başlamasından bu yana ülkede 174 yerleşim biriminde 636 noktaya, toplamda bin 332 saldırı düzenlendiği aktarılan açıklamada, 105 sivil mekanın vurulduğu belirtildi.

Marage, Urumiye, Lamerd, İsfahan, Hemedan, Kürdistan, Kirmaşan şehirleri ve Tahran’daki bazı bölgelerde sivil yerleşim yerlerinin doğrudan saldırıya uğradığı ve zarar gördüğü vurgulandı.

Zarar gören yerler arasında çeşitli kentlerdeki 7 Kızılay şubesi ve 14 sağlık ve ilaç merkezinin bulunduğu kaydedildi.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında en az bin 45 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.