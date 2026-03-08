İran Kızılayı: ABD-İsrail'in saldırılarında 9 bin 669 sivil birim hedef alındı

İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, ABD-İsrail'in saldırılarında 9 bin 669 sivil noktanın hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu hedefler arasında 7 bin 943 konut, 1617 ticari birim, 32 sağlık merkezi, 65 okul ve Kızılay Teşkilatına bağlı 13 merkez bulunmaktadır." denildi.

Saldırılarda 11 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 33'ünün yaralandığı aktarıldı.