İran Kızılayı: Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı bin 332'ye yükseldi

ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilim ve sürdürülen diplomasi çalışmaları, 28 Şubat sabahı İsrail'in ABD ile birlikte İran'ı vurmasıyla sonuçlandı.

Taraflar karşılıklı saldırıları günlerdir sürüyor.

Sabaha karşı Tahran'da peş peşe patlama sesleri duyuldu. İsrail savaş uçakları, Lübnan'a yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi. İran medyası, dün akşam ABD savaş gemisini vurduğunu söyledi.

İran'da ve Lübnan'da can kaybı yükseliyor

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının bin 332'ye yükseldiğini bildirdi.

Açıklamada, ABD ile İsrail saldırılarında 105 sivil tesis ve merkezin hasar gördüğü belirtildi. Savaşın başlangıcından bu yana 636 noktaya saldırı düzenlendiği kaydedilen açıklamada, “Saldırılarda 14 sağlık merkezi hasar gördü. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1332'ye yükseldi” ifadeleri kullanıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail’in Lübnan’a saldırılarıyla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in 2 Mart Pazartesi sabahından bugüne kadar düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 123’e, yaralı sayısının ise 683'e yükseldiği belirtildi.