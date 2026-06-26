İran: Komşu hava sahasındaki İsrail jet hareketliliği sınırımız için açık bir güvenlik tehdididir

Orta Doğu'da caydırıcılık mücadelesi kızışırken, İran Silahlı Kuvvetleri'nin tüm operasyonel yükünü üstlenen Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ulusal hava savunma radar ağlarının kaydettiği kritik bir taktiksel veriyi dünya kamuoyuyla paylaştı. Yapılan resmi askeri deklarasyona göre, İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı modern savaş uçakları ile insansız hava araçları, İran'a coğrafi olarak komşu olan ülkelerin egemenlik sahalarını aktif olarak kullanıyor. Jetlerin uçuş rotalarını 'doğrudan İran İslam Cumhuriyeti'nin fiziki sınır hatlarına' doğru bükmesi, komuta kademesi tarafından anlık bir provokasyon ve sıcak çatışma zeminini tetikleyen tehlikeli bir hamle olarak tescillendi. Tahran, sınır güvenliğini ihlal edebilecek bu nevi yaklaşma manevralarına karşı tüm hava savunma tümenlerini 'mutlak teyakkuz' ve 'anında angajman' pozisyonuna geçirdiğini duyurdu.

Washington'a 'sorumluluk' dayatması

Tahran askeri liderliği, sınır hatlarındaki bu yoğun jet hareketliliğinin lojistik, istihbari ve siyasi sorumluluğunu tek başına Tel Aviv'e yüklemeyerek doğrudan Amerika Birleşik Devletleri'ni hedef tahtasına oturttu. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı aracılığıyla uluslararası basına servis edilen askeri ültimatomda, Beyaz Saray ve Pentagon ikilisinin müttefikleri olan 'Siyonist rejimi' acilen dizginlemesi gerektiği net bir dille ihtar edildi. Bildiride yer alan, "Eğer ABD bu pervasız uçuşları durdurma noktasında üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmezse, ordumuzun ulusal onuru ve toprak bütünlüğünü müdafaa etmek için hiçbir diplomatik sınırlamaya müsamaha göstermeyeceği bilinmelidir" ifadeleri, caydırıcılık eşiğinin aşıldığını gösteriyor. Nükleer ve bölgesel dengelere dair yürütülen perde arkası diplomasi bu askeri restleşme sebebiyle tamamen askıya alınma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Sivil havacılıkta kırmızı alarm

Askeri düzeydeki bu yüksek tırmanış dalgası, küresel sivil havacılık koridorlarında da şok dalgaları yarattı. Avrupa Birliği Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA), diplomatik kanallardan gelen geçici ateşkes ve yumuşama sinyallerine karşılık, bölge semalarındaki risk katmanlarının değişmediğini duyurdu. Başta İran olmak üzere Irak, Suriye ve Lübnan hava sahalarının sivil yolcu taşımacılığı için hala büyük tehditler barındırdığı yinelenerek, uluslararası havayolu şirketlerine 'alternatif rotalara yönelme' tavsiyesinde bulunuldu. İran'ın kendi sınır güvenliğini korumak adına ani bir 'meşru savunma' mekanizması çalıştırabileceğini ilan etmesi, ticari uçuş rotalarının Orta Doğu coğrafyasından tamamen uzaklaşmasına ve küresel lojistik maliyetlerinin katlanmasına yol açıyor.