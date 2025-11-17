İran kuraklığın pençesinde: Bulut aşılama operasyonu başlatıldı

İran, tarihi bir kuraklığın ortasında yağmur yağdırmak amacıyla bulutları kimyasal maddelerle aşıladı. Bulut aşılama olarak bilinen işlem, İran’ın resmi haber ajansı Irna’nın bildirdiğine göre cumartesi günü Urmiye Gölü havzası üzerinde gerçekleştirildi.

⚡️BREAKING



Iran sees rainfall for the first time in six months amid severe drought



People were urged to pray for rain



Cloud seeding operation has also begun pic.twitter.com/Qoz74JpsjI — Iran Observer (@IranObserver0) November 16, 2025

BBC'nin haberine göre Urmiye, İran’ın en büyük gölü olma özelliğine sahip ancak büyük ölçüde kurumuş durumda ve geride geniş bir tuz yatağı bıraktı. Ajans, doğu ve batı Azerbaycan’da daha fazla bulut aşılama operasyonunun yapılacağını belirtti.

Bölgede yağışlar rekor düzeyde düşük ve barajlar neredeyse boş. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, yakın zamanda yeterli yağış olmazsa Tahran’ın su arzının kısıtlanabileceği ve başkentten insanların tahliye edilebileceği konusunda uyardı.

Bulut aşılama, uçaklar veya yerdeki jeneratörler aracılığıyla gümüş ya da potasyum iyodür gibi kimyasal tuzların bulutlara enjekte edilmesini içeriyor. Böylece su buharı daha kolay yoğunlaşabilirken yağmura dönüşebiliyor.

BAE uzun yıllardır bulut aşılama yöntemini kullanıyor

Teknik onlarca yıldır kullanılıyor ve BAE, son yıllarda su kıtlığını gidermek için bu yönteme başvurdu.

İran Meteoroloji Kurumu’nun Irna’ya aktardığına göre, yağışlar bu yıl uzun dönem ortalamasına kıyasla yaklaşık yüzde 89 azalmış durumda.

Kurum, “Şu anda ülkenin 50 yıldır yaşadığı en kurak sonbaharı yaşıyoruz” açıklamasını yaptı.

Yetkililer ayrıca aşırı su tüketen hane ve işletmelere ceza uygulanacağına yönelik planlar açıkladı.

İran Ulusal İklim ve Kuraklık Krizi Yönetim Merkezi Başkanı Ahmed Vazifeh; Tahran, Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan ve merkezi eyaletlerindeki barajların “endişe verici bir durumda” olduğunu, su seviyelerinin tek haneli yüzdelere kadar düştüğünü söyledi.

Cuma günü yüzlerce kişi, Tahran’daki bir camide yağmur duası etmek için toplandı.

İranlı meteorologlar cumartesi günü ülkenin batı ve kuzeybatısında bir miktar yağış görüldüğünü bildirdi. Paylaşılan bazı videolarda Tahran’ın kuzeyindeki bir kayak merkezine yıl içinde ilk kez kar yağdığı görüldü.