İran: Kuveyt, Basra Körfezi’nde İran’a ait bir tekneye saldırdı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kuveyt, açıkça fitne çıkarma amacıyla, İran'a ait bir tekneye yasa dışı şekilde saldırdı ve Basra Körfezi'nde 4 vatandaşımızı gözaltına aldı. Bu yasa dışı eylem, ABD'nin İran'a saldırmak için kullandığı bir adanın yakınında gerçekleşti. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz ve karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz” ifadelerini kullandı.