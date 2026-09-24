İran lideri BM kürsüsünde net konuştu: “Savaş çözüm değil”

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, BM'nin 81. Genel Kurulu'nda konuştu. Bölgede güvenliğin sağlanması gerektiğini belirten Pezeşkiyan, savaşların sınırları aşan sonuçlar doğurduğunu söyledi. İran'ın komşu ülkeleri rakip olarak görmediğini ifade eden Pezeşkiyan, güçlü komşuların bölgesel güvenlik açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Hürmüz Boğazı mesajı

Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'na yönelik gelişmelere de değindi. İran'ın kendi su yollarının güvenliğini tehdit eden girişimlere boyun eğmeyeceğini belirten Pezeşkiyan, bölgeye öldürücü askeri teknolojilerin taşınmasına tepki gösterdi. İran Cumhurbaşkanı, ülkesinin savaş başlatmadığını ancak saldırılara karşı kendisini savunmaktan çekinmediğini söyledi.

Gazze vurgusu

Konuşmasının önemli bölümünü Filistin'e ayıran Pezeşkiyan, Gazze'deki durumun uluslararası mekanizmaların başarısızlığını gösterdiğini savundu.

Pezeşkiyan, Filistin meselesinin görmezden gelinerek bölgesel barıştan söz edilemeyeceğini belirtti. “Adalet olmaksızın barış tesis edilemez” ifadesini kullanan İran Cumhurbaşkanı, kalıcı bir barış için adaletin sağlanması gerektiğini söyledi.

“İran savaş başlatmadı”

İran'ın geçmişte savaş başlatmadığını belirten Pezeşkiyan, ülkesinin hedef alınmasına rağmen savunma kapasitesini ortaya koyduğunu ifade etti. Pezeşkiyan, İran'ın bağımsızlığından vazgeçmeyeceğini vurgulayarak, “Başımızı eğmeyeceğiz, bizim olanı vermeyeceğiz” mesajını verdi.

Nükleer program için “çifte standart” eleştirisi

İran'ın nükleer programına yönelik eleştirileri de gündeme getiren Pezeşkiyan, bölgede nükleer silahlara ilişkin farklı uygulamalar olduğunu savundu. İran'ın nükleer teknolojiyi enerji ve kalkınma amacıyla kullandığını belirten Pezeşkiyan, ülkesinin nükleer silah istemediğini ancak barışçıl nükleer teknoloji hakkından vazgeçmeyeceğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı ayrıca uluslararası ilişkilerde çifte standartların güveni zedelediğini ifade etti.

“Diplomasiden kaçmıyoruz”

Pezeşkiyan, konuşmasının sonunda İran'ın müzakereye kapalı olmadığını vurguladı. Savaşın çözüm olmadığını belirten İran Cumhurbaşkanı, ülkesinin diyalog, diplomasi ve müzakerelere hazır olduğunu ancak baskı ve güç kullanma söylemini kabul etmeyeceğini söyledi.

Pezeşkiyan, İran'ın güvenliğinin sağlanması ve bölge ülkelerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini belirterek konuşmasını barış ve adalet çağrısıyla tamamladı.