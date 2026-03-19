İran lideri Mücteba Hamaney: Katiller bu bedeli çok yakında ödeyecek

İran lideri Mücteba Hamaney, İsrail'in hava saldırılarında yaşamını yitiren Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin ölümüne ilişkin sanal medya hesabı üzerinden yazılı bir mesaj yayımladı.

Mesajında Laricani'nin uzun yıllar boyunca yürüttüğü devlet görevlerine ve tecrübesine değinen Hamaney, “Şüphesiz böyle bir şahsiyetin suikasta kurban gitmesi, onun önemini ve İslam düşmanlarının ona karşı beslediği kini kanıtlamaktadır. Dökülen her damla kanın bir bedeli vardır ve bu şehitlerin katilleri bu bedeli çok yakında ödemek zorunda kalacaktır” ifadelerini kullandı.