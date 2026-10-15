İran masada müzakere sahada savaş stratejisine geçti

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, devlet televizyonunda halka hitaben gerçekleştirdiği konuşmada ülkesinin dış politika stratejisine ve ABD'yle yürütülen süreçlere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Kalibaf, Tahran yönetiminin izlediği yöntemin hem askeri mücadeleyi hem de diplomatik temasları kapsadığını vurguladı.

"Gerektiğinde tüm gücümüzle savaşıyoruz"

İran'a yönelik saldırılara ve tehditlere değinen Kalibaf, "Hedefe ulaşmak için hem savaşıyor hem de müzakere ediyoruz. Yani gerektiğinde tüm gücümüzle savaşıyor ve hazırlık seviyemizi yükseltiyoruz" ifadelerini kullandı. Savaşmaktaki temel amaçlarının düşmanı İran halkının meşru taleplerini kabul etmeye zorlamak olduğunu belirten Kalibaf, bu süreçte elde edilen mutabakatların ülkenin askeri gücünü, ekonomik dayanıklılığını ve bölgedeki müttefik unsurların konumunu güçlendirdiğini kaydetti.

Birlik ve caydırıcılık vurgusu

Ülkedeki muhafazakar kesimlerin bir kısmının tepki gösterdiği ABD'yle yapılan mutabakatı savunan Meclis Başkanı, bu tür anlaşmaların ülkenin caydırıcılık kapasitesini artırmak için yeni fırsatlar sunduğunu dile getirdi. Kalibaf, dış tehditler karşısında başarının anahtarının liderlik etrafında kenetlenmek ve ulusal birlikten ödün vermemek olduğunu sözlerine ekledi.