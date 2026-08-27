İran Meclis Başkanı ile ABD Hazine Bakanı arasında 'halka harcanmayan paralar' tartışması

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Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Bessent'in "Rejim, milyarlarca doları terörist vekillerine aktarmak yerine bu parayı kendi halkı için harcamalı." ifadelerine karşılık verdi.

Kalibaf, ABD'nin İsrail'e ve dünya genelindeki 750 askeri üssüne milyarlarca dolar aktardığını savunarak, “Bu başarısız imparatorluk, milyarlarca doları terörist vekili İsrail'e ve 750 üsse aktarmak yerine bu parayı kendi halkına harcayabilir. Ama hayır, bu rejim için fazla mantıklı olurdu.” ifadelerini kullandı.

Bessent'e hitap eden Kalibaf, "Scotty, adamım, itibarın tehlikede. Bir şeyler yap." dedi.

Bessent, X hesabından yaptığı paylaşımında, "İran halkı temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanırken, yolsuzluk içindeki rejim büyük miktarda parayı yurt dışında israf etmeye devam ediyor. Rejim, milyarlarca doları terörist vekillerine aktarmak yerine bu parayı kendi halkı için harcamalı." ifadelerini kullanmıştı.