İran Meclis Başkanı: İran’ın yanıtı İsrail ordusunun çöküşünü hızlandıracak

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İsrail’in son dönemdeki askeri adımlarını değerlendirdi.

Kalibaf, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in güvenlik kabinesinde "İsrail ordusunun çökme riskiyle karşı karşıya" olduğu yönündeki uyarısına atıfta bulunarak, "İsrail Genelkurmay Başkanı, ‘10 kırmızı bayrak kaldırıyorum, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) kendi içine çökecek’ uyarısında bulundu. Suçlu siyonist rejim, gerilimi tırmandırarak ve İran’ın sanayi altyapısını hedef alarak bu uyarıları görmezden gelmeye, aynı zamanda kabinesi ve ordusuna olan güveni yeniden sağlamaya çalışıyor. Ancak İran’ın sert yanıtı, bu devam eden çöküşü daha da hızlandıracak" ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunda "çökme riski" uyarısı

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, daha önce katıldığı bir güvenlik kabinesi toplantısında İsrail Savunma Kuvvetleri’nde (IDF) personel krizi yaşandığına dikkat çekmişti. Zamir, artan operasyonel yük ve asker açığı nedeniyle ordunun "çökme riskiyle karşı karşıya" olduğunu belirterek, "IDF kendi içine çökmeden önce 10 uyarı bayrağı kaldırıyorum" demişti. Zamir ayrıca, zorunlu askerlik ve yedeklik sistemine ilişkin yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, "Çok geçmeden IDF rutin görevlerine hazır olmayacak ve yedek sistem de işlevini yitirecek" ifadelerini kullanmıştı.