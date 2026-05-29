İran Meclis Başkanı Kalibaf: Biz tavizleri görüşmelerle değil füzelerle alıyoruz

İran Meclis Başkanı ve ABD ile müzakere heyetinin başkanı Kalibaf, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu.

Kalibaf, ülkesinin müzakere sürecinde izlediği temel ilkelere dair "Biz tavizleri görüşmelerle değil füzelerle alıyoruz." diyerek ABD ile müzakere sürecinde anlaşma için sözlü garantilere güvenmediklerini ve karşı taraf sözlerini yerine getirmeden herhangi bir adım atmayacaklarını belirtti.

İran Meclis Başkanı Kalibaf, "Herhangi bir anlaşmanın galibi, onun ertesi günü için savaşa daha iyi hazırlanandır" değerlendirmesinde bulundu.