İran Meclis Başkanı Kalibaf: Haklarımız güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız

İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile devam eden müzakerelere ilişkin, "İran halkının hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız" dedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Kalibaf, İran Meclisi’nin çevrimiçi oturumunda ABD ile devam eden müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Diplomasinin savaş meydanında kazanılan zaferi taçlandırma amacına hizmet ettiğine işaret eden yapan Kalibaf, "Diplomasi alanındaki askerlerimizin düşmanın sözlerine ve vaatlerine güveni yok. Bizim için somut kazanımlar elde etmek bir ölçüttür ve bunun karşılığında taahhütlerimizi yerine getireceğiz. İran halkının hakları güvence altına alınana kadar hiçbir anlaşmayı onaylamayacağız" ifadelerini kullandı.

Kalibaf ayrıca, "düşmanın" savaşın yeni aşamasında ekonomik baskı ve medya üzerinden propaganda yolu ile milli birliği bozmaya çalıştığını ancak bunun "boş bir hayal" olduğunu söyleyerek, mücadelenin "askeri alanda, sokakta, diplomaside ve halka hizmette" devam ettiğini belirtti.