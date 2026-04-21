İran Meclis Başkanı Kalibaf: Tehditlerin gölgesinde bir müzakereyi kabul etmiyoruz

Kalibaf "Tehditlerin gölgesinde yapılacak herhangi bir müzakereyi kabul etmiyoruz. Son iki haftadır, savaş alanında yeni kozlarımızı oynamak için hazırlandık" uyarısında bulundu.

İran cephesinden ABD ile yapılacak muhtemel yeni müzakerelere ilişkin açıklama geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesine abluka uygulayarak ve ateşkesi ihlal ederek müzakere masasını bir teslimiyet masasına dönüştürmek veya savaş kışkırtıcılığını meşrulaştırmak istediğini belirterek, "Tehditlerin gölgesinde yapılacak herhangi bir müzakereyi kabul etmiyoruz. Son iki haftadır, savaş alanında yeni kozlarımızı oynamak için hazırlandık" dedi.

Trump, ablukayı sürdürme tehdidinde bulunmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada İran ile devam eden savaşı açık ara kazandıklarını öne sürerek, "Bir ‘anlaşma’ olana kadar kaldırmayacağımız ablukanın İran’ı tamamen çökerttiğini görüyorlar. Günde 500 milyon dolar kaybediyorlar. Bu, kısa vadede bile sürdürülemez bir rakam" açıklamasında bulunmuştu.