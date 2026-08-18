İran Meclis Başkanı Kalibaf, yarın Irak'a gidecek

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İran Meclisinden yapılan açıklamaya göre Kalibaf, bölgesel gelişmeleri ele almak, Tahran ile Bağdat arasındaki stratejik işbirliğini güçlendirmek ve Batı Asya'da istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik ortak çözüm yollarını görüşmek üzere üst düzey parlamento heyetinin başında yarın Irak'a gidecek.

Ziyaret kapsamında Kalibaf'ın Irak'ın üst düzey yetkilileri ve önde gelen siyasi isimleriyle görüşmesi bekleniyor.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesi, sınır güvenliği, terörle mücadele, ekonomik işbirliğinin genişletilmesi ve iki ülke arasında imzalanan ortak anlaşmaların uygulanması konularının ele alınacağı belirtildi.