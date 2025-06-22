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İran Meclisi, Hürmüz Boğazı'nı kapatma tasarısını onayladı

İran basınında yer alan haberlere göre, İran Meclisi Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasına yönelik kararı onayladı.

Haber Merkezi
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İran Meclisi, Hürmüz Boğazı'nı kapatma tasarısını onayladı
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İran basınında çıkan haberlere göre, İran Meclisi Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına ilişkin öneriyi kabul etti.

Hürmüz Boğazı'nın kapatılması seçenekler arasındaydı

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Behnam Saidi, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının seçenekler arasında yer aldığını söylemişti. Gelişmelere bağlı olarak farklı yanıtların değerlendirilebileceğini ifade eden Saidi, tehdit durumunda güçlü ve caydırıcı adımlar atılacağını vurgulamıştı. Küresel petrol arzının yaklaşık üçte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının, dünya ekonomisinde ciddi etkiler yaratabileceği kaydediliyor.

Hürmüz Boğazı'nın önemi

Basra Körfezi ile Umman Körfezi’ni birbirine bağlayan Hürmüz Boğazı, dünya enerji ticareti açısından kritik bir konumda bulunuyor. Günlük ortalama 20 milyon varil petrolün geçtiği bu stratejik geçit, küresel petrol arzının yaklaşık üçte birine ev sahipliği yapıyor.

İran'ın bu stratejik geçiş noktasını kapatma ihtimalini gündeme getirmesi, yalnızca bölgesel değil küresel etkiler yaratabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre, boğazın kapanması halinde enerji fiyatlarında ciddi artışlar yaşanabilir ve petrol tedarik zincirinde önemli aksamalar meydana gelebilir.

ABD ve Batılı ülkeler, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasını 'kırmızı çizgi' olarak görüyor. Bu tür bir adımın, ekonomik etkilerin yanı sıra askeri ve siyasi gerilimleri de artırabileceği ifade ediliyor.

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