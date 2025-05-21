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İran Meclisi, Rusya ile kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını onayladı

İran Meclisi, Rusya ile "Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması"nı onayladı.

Haber Merkezi
AA
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İran Meclisi, Rusya ile kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasını onayladı
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İran Meclisi, Rusya ile "Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması"nı onayladı.

İran Meclis Haber Ajansı'na (ICANA) göre, Rusya ile İran arasında uzun vadeli kapsamlı stratejik ortaklık kuran anlaşma Meclis'te kabul edildi.

Anlaşma, iki ülke arasında askeri savunma, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji, ulaşım, tarım ve kültür gibi çeşitli alanlarda kapsamlı işbirliklerini kapsıyor.

Rusya ile İran, stratejik ve ticari alanda işbirliğini öngören uzun vadeli stratejik işbirliği anlaşması için 2021'den bu yana çalışma yürütüyordu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklık kuran anlaşmaya 17 Ocak'ta imza atmıştı.

Rusya Devlet Duması ve Federasyon Konseyi de anlaşmayı onaylamıştı.

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