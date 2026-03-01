İran medyası açıkladı: Hamaney'in yerine geçici olarak Ayetullah Arafi atandı

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD, dün sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi. İran devlet televizyonu, İran lideri Hamaney'in ABD-İsrail'in dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu.

13.30: Tahran’a yönelik saldırılar devam ediyor

ABD-İsrail saldırılarının hedefindeki İran'ın başkenti Tahran'a yönelik hava saldırıları devam ederken kentte çok sayıda yeni patlama meydana geldi.

Saldırılar sonucu Tahran’ın birçok farklı bölgesinden dumanlar yükselmeye devam ediyor.

13.24: Putin, Pezeşkiyan'a baş sağlığı diledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran dini lideri Ali Hamaney'in ABD ve İsrail ortak saldırısı sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a başsağlığı dileklerini iletti.

Putin, Hamaney ve aile üyelerinin öldürülmesinin “insan ahlakının ve uluslararası hukukun tüm normlarını ihlal eden alçakça bir cinayet” olarak nitelendirdi.

Putin, İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan'a gönderdiği notta, "İran İslam Cumhuriyeti Yüksek Lideri Ali Hamaney ve aile üyelerinin öldürülmesiyle ilgili olarak derin taziyelerimi kabul edin. Bu cinayet, insan ahlakının ve uluslararası hukukun tüm normlarını alaycı bir şekilde ihlal ederek işlenmiştir" dedi.

12.45: Hamaney'in yerine geçici olarak geçen isim açıklandı

Ayetullahlardan oluşan Meclis-i Hobregan üyeleri Tahran'da yeni Rehber (Veliyyi Fakih'i) seçmek için toplandı.

Hamaney'in öldürülmesinin ardından yeni dini liderin, eski cumhurbaşkanı Hasan Ruhani olabileceği iddia ediliyordu. İran'da Hamaney yerine getirileceği yorumlarının yapıldığı bir diğer kişi ise Humeyni'nin torunu Hasan Humeyni’ydi.

Gözler yeni dini lider için İran'a çevrildi. Ve beklenen açıklama geldi.

İran medyası, Ayetullah Arafi'nin Hamaney'in yerine geçici olarak atandığını açıkladı.

12.36: Kudüs'te sirenler tekrar devreye girdi

İran'ın İsrail'e saldırılar düzenlemesiyle Kudüs'te sirenler tekrar devreye girdi. Saldırıların ardından hava savunma sistemi devreye girdi.

12.20 İran'dan ABD ve İsrail'e tehdit

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ülkeye saldırılarını sürdüren ABD-İsrail'i "daha önce hiç karşılaşmadıkları bir güçle vuracaklarını" belirtti.

Laricani, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Dün İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'e füzeler fırlattı ve bu füzeler onlara zarar verdi. Bugün ise onları daha önce hiç karşılaşmadıkları bir güçle vuracağız." ifadelerini kullandı.

12.13: Saldırı anına dair görüntüler paylaşıldı

İsrail, İran'a düzenlediği saldırının görüntülerini paylaştı.

12.11: Tahran'daki Kızılay binası ve hastanelerin çevresi vuruldu

İran Kızılayı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, ABD-İsrail'in Tahran'da Kızılay'a ait Barış Binası, Hatemul Enbiya Hastanesi, Bihzisti Hastanesi ve Mutahhari Hastanesi'nin çevresine doğrudan saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi.

Saldırılara ait görüntülerde, Tahran'daki Kızılay yerleşkesinin saldırılar sonrasında ağır dumanla kaplandığı görüldü.

12.10: Pezeşkiyan açıklama yaptı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "İran dini liderine suikast nedeniyle intikam ve misilleme bir görev ve meşru haktır. Bu, başta Şiiler olmak üzere dünyanın farklı noktalarındaki Müslümanlara karşı açık savaş ilanıdır" dedi.

İran'ın cumhurbaşkanı yardımcısı ise tüm bakan ve valilere ülkenin savaşa rağmen kesintisiz yönetilmesi talimatı verdi.

12.01: Polis Komutanlığı İstihbarat Teşkilatı Başkanı hayatını kaybetti

İran basını, ABD-İsrail saldırılarında Polis Komutanlığı İstihbarat Teşkilatı Başkanı Tümgeneral Rızayan’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

12.00: Meşhed Havalimanı vuruldu

İran medyası, Meşhed Havalimanı'nın vurulduğunu yazdı.

11.59: Netanyahu, binlerce hedefe saldırı düzenleyeceklerini ileri sürdü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik saldırılar devam ederken Farsça yayımladığı mesajda Tahran yönetimine ait binlerce hedefe saldırı düzenleyeceklerini ileri sürdü.

در روزهای آینده ما به هزاران هدف رژیم تروریستی ضربه خواهیم زد.

ما شرایطو برای مردم شجاع ایران فراهم خواهیم کرد تا خود را از زنجیرهای استبداد رها کنن.

و به همین دلیل من دوباره خطاب به شما میگم:

ای شهروندان ایران این فرصت رو از دست ندهید.

این فرصتی‌ست که فقط یه بار در هر نسل پیش… pic.twitter.com/JILOEzFjEx — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 1, 2026

Netanyahu, sosyal medya platformundaki İbranice hesabından, İran halkına seslendiği yapay zeka ile hazırlanmış Farsça bir video mesaj yayınladı.

Önümüzdeki günlerde Tahran yönetimine ait binlerce hedefe saldırı düzenleyeceklerini ileri süren Netanyahu, İran halkına seslenerek "İran'ın cesur halkının zulmün zincirlerinden kurtulması için gerekli koşulları yaratacağız" iddiasında bulundu.

İsrail Başbakanı, İran toplumunun "bir nesilde bir kez gelen büyük bir fırsat" yakaladığını iddia ederek sokaklara çıkması ve Tahran yönetimine karşı gösteriler başlatması gerektiğini, "İşi bitirmek, hayatınızı perişan eden terör rejimini devirmek için milyonlarca insanla birlikte sokaklara dökülmeniz gereken an geldi" ifadeleriyle savundu.

11.55: İran Devlet Televizyonu vuruldu

İsrail'in başlattığı saldırılarda İran devlet televizyonunun vurulduğu açıklandı.

11.45: İsrail'den İran'a geniş saldırı dalgası

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri, şu anda İran'ın başkenti Tahran'ın merkezindeki hedeflerine yönelik geniş bir saldırı dalgası başlattı" denildi.

"Aslanın Kükremesi Operasyonu'nda İlk Kez" ifadeleriyle yapılan açıklamada, "İsrail Ordusu, İran terör rejiminin hedeflerini Tahran'ın kalbinde vurdu. Son 24 saat içinde Hava Kuvvetleri, hava üstünlüğü sağlamak ve Tahran'a giden yolu açmak amacıyla geniş çaplı saldırılar gerçekleştirdi" denildi.

11.35: Dubai'de iki kişi yaralandı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde hava savunma sistemi tarafından engellenen insansız hava araçlarının (İHA) parçalarının düşmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Dubai hükümeti basın ofisi, hava savunma sistemleri tarafından engellenen İHA'ların parçalarının Dubai'de iki evin avlusuna düştüğünü açıkladı.

Olayda iki kişinin yaralandığı ve yaralılara gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığı ifade edildi. Ayrıca bölgede duyulan seslerin, başarılı şekilde gerçekleşen operasyonlardan kaynaklandığı aktarıldı.

11.20: Peş peşe patlamalar duyuluyor

İran ordusu ABD ile İsrail hedeflerine yönelik yeni saldırılar başlattığını açıklarken, İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi.

10.33: Hamaney'in ölümü ile Irak'ta üç günlük yas ilan edildi

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğinin duyurulmasının ardından Irak'ta üç günlük yas ilan edildi.

Irak Hükümet Sözcüsü Basim el-Avvadi yaptığı yazılı açıklamada, İran lideri Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

İran halkına başsağlığı dileyen Avvadi, Hamaney'in ölümü nedeniyle Irak'ta üç günlük yas ilan edildiğini belirtti.

10.20: Yeni komutan belli oldu

Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhammed Pakpur'un ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından Tümgeneral Ahmed Vahidi, İran Devrim Muhafızları'nın yeni komutanı olarak atandı.

10.07: İran Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı öldürüldü

İran devlet televizyonu, İran Genelkurmay Başkanı Abdülrahim Musevi'nin öldürüldüğünü duyurdu. Ayrıca Savunma Bakanı Aziz Nasırzade'nin de saldırılarda öldüğü belirtildi.

Ayrıca saldırılarda İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri ve Ali Hamaney'in danışmanı Tuğamiral Ali Şemhani ile İslam Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur'un hayatını kaybettiği bildirilmişti.

09.50: Liderlik Konseyi bugün kuruluyor

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, devlet televizyonuna konuştu. Ali Hamaney'in ölümü sonrası lider kim olacak tartışmaları başlayan İran'da geçici bir liderlik konseyinin bugün kurulacağını açıkladı.

Laricani, ABD ve İsrail'in İran'ı yağmalamaya ve parçalamaya çalıştığını söyledi ve "ayrılıkçı gruplar harekete geçerse sert bir tepkiyle karşı karşıya kalırlar" diye konuştu.

09.11: İran Meclis Başkanı, Trump ve Netanyahu'ya seslendi

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenerek, kırmızı çizginin aşıldığını ve bedelini ödeyeceklerini söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Kalibaf, Hamaney'in öldürülmesinin ardından görüntülü taziye mesajı yayımladı.

Kalibaf, "Trump, Netanyahu ve tüm işbirlikçileri ile bu iki kirli katilin unsurlarına söylüyorum: Kırmızı çizgimizi aştınız ve bunun bedelini ödeyeceksiniz. Bu, bizim için sadece varoluşsal bir savaş değil aynı zamanda bastırılmış bir öfkedir ki nihai intikam zamanı gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Tüm senaryolara karşı hazırlıklı olduklarını dile getiren İran Meclis Başkanı, önceden Hamaney'in muhtemel ölümü sonrası için planlama yapıldığını belirtti.

8.25: Trump: Hiç görülmemiş bir güçle onlara karşı geleceğiz

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya platformu Trurth üzerinden İran'ı tehdit etti.

İran'ın yeni saldırılar yapacağını açıklamasının ardından Trump, "Bunu yapmamaları iyi olur eğer yaparlarsa daha önce hiç görülmemiş bir güçle onlara karşı geleceğiz" ifadelerini kullandı.

İran Parlamentosu sözcüsü Kalibaf da Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'yu hedef aldı.

Kalibaf, iki liderin de "kırmızı çizgiyi geçtiğini ve bunun hesabını vereceklerini" söyledi.

Kalibaf, İran devlet televizyonunda Hamaney sonrası senaryoları da ele aldı ve "Hamaney'in yolundan devam edeceğiz" dedi.

06.04: İran: Hamaney'in öldürülmesi cezasız kalmayacak

İran hükümeti, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İsrail ve ABD saldırısında öldürülmesine misilleme yapılacağını ve bunun "cezasız kalmayacağını" bildirdi.

Hamaney'in öldüğünün duyurulmasının ardından İran hükümeti açıklama yaptı.

Hamaney'in öldüğü saldırının cezasız kalmayacağı belirtilen açıklamada, saldırının failleri ve emri verenlerin "pişman edileceği" ifadesine yer verildi.

İran Cumhurbaşkanlığı da yaptığı açıklamada, Hamaney'e yönelik saldırının "cezasız kalmayacağı" kaydedildi.

05.00: Trump: Dünya için harika bir gün

Trump, saldırıların sonuçlarına güvendiğini belirterek, İran'a yönelik saldırıları, "Bu ülke için harika bir gün, dünya için harika bir gün" sözleriyle nitelendirdi.

Ayrıca İran'da Hamaney'in ölümünün ardından yönetimi devralabilecek "iyi adaylar" bulunduğunu iddia eden Trump, konuya dair ayrıntı vermedi.

Trump, İran'ın şu ana kadarki saldırılarının öngördüklerinden daha sınırlı olduğunu değerlendirerek "İki katı olacağını düşünmüştük. Şu ana kadar beklediğimizden daha az" dedi.