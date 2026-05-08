ABD, İran'ın askeri tesislerini vurdu! İran: Ateşkes ihlal edildi

Fars haber ajansı, İran silahlı kuvvetleri ile düşman kuvvetler arasındaki çatışma sırasında Keşm Adası'ndaki Bahman İskelesi'nin ticari bölümünün bazı kısımları vurulduğunu açıkladı.

İran basını, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Keşm kentindeki iskeleye düşmanca bir eylemde bulunduğuna dair işaretler olduğunu ifade etti. Bender Abbas ve Keşm Adası üzerinde iki dronun düşürüldüğü kaydedildi.

ABD'nin savaş gemilerine saldırı

Tasnim Haber Ajansı, Hürmüz Boğazı yakınındaki 3 ABD savaş gemisinin İran donanması tarafından hedef alındığını kaydetti.

ABD basınından CBS de Boğaz'dan geçen iki savaş gemisinin saldırıya uğradığını aktardı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai kentinden patlamaların geldiği belirtiliyor.

İran: ABD ateşkesi ihlal etti

İran ordusu, ABD'nin bir İran petrol tankerini ve Hürmüz Boğazı'na giren bir başka gemiyi hedef alarak ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı. Öte yandan ABD'nin bazı bölgesel ülkelerin işbirliğiyle sivil alanlara hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, “İran herhangi bir saldırıya en ufak bir tereddüt göstermeden, güçlü bir şekilde karşılık verecektir" denildi.

CENTCOM'dan açıklama: İran askeri tesisleri vuruldu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndan geçen savaş gemilerine yapılan saldırıların engellendiğini ve meşru müdafaa saldırılarıyla karşılık verildiğini açıkladı. İran kuvvetleri tarafından çok sayıda füze, İHA ve küçük botla saldırı düzenlendiği ifade edilen açıklamada, hiçbir ABD unsurunun isabet almadığı belirtildi.

Açıklamada, “ABD kuvvetlerine saldırmaktan sorumlu olan; füze ve İHA fırlatma sahaları, komuta kontrol merkezleri ile istihbarat, gözetleme ve keşif noktaları dahil olmak üzere İran askeri tesislerini hedef alınmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

ABD: Gerilimi tırmandırmak niyetinde değiliz

"7 Mayıs'ta, ABD Donanması'na ait güdümlü füze muhripleri Hürmüz Boğazı'ndan geçerek Umman Körfezi'ne doğru ilerlerken, ABD kuvvetleri kışkırtma olmaksızın gerçekleştirilen İran saldırılarını engellemiş ve meşru müdafaa saldırılarıyla karşılık vermiştir" denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“USS Truxtun (DDG 103), USS Rafael Peralta (DDG 115) ve USS Mason (DDG 87) uluslararası su yolundan geçiş yaptığı sırada, İran kuvvetleri çok sayıda füze, İHA ve küçük botla saldırı düzenlemiştir. Hiçbir ABD unsuru isabet almadığı belirtilmiştir. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), yaklaşan tehditleri imha etmiş ve ABD kuvvetlerine saldırmaktan sorumlu olan; füze ve İHA fırlatma sahaları, komuta kontrol merkezleri ile istihbarat, gözetleme ve keşif noktaları dahil olmak üzere İran askeri tesislerini hedef almıştır. CENTCOM gerilimi tırmandırma niyetinde olmadığını, ancak Amerikan kuvvetlerini korumak için hazırlıklı ve hazır konumda beklediğini belirtmektedir.”

Trump: Hafifçe bir tokattı, ateşkes devam ediyor

ABD Başkanı Trump, Hürmüz çevresindeki saldırılara ilişkin ABC'ye konuştu. Misilleme saldırısının meşru müdafaa kapsamında olduğunu ve "hafifçe bir tokat" olduğunu belirtip ateşkesin devam ettiğini söyledi.

Trump "Üç adet Amerikan muhribi ateş altında Hürmüz Boğazı'ndan çok başarılı bir şekilde geçiş yaptı. Üç destroyerde hiç hasar olmadı ama İranlı saldırganlar zarar gördü. Destroyerlere saldıran İran'ın küçük tekneleri hızlı ve etkili bir şekilde batırıldı. İran'ı deliler yönetiyor. Anlaşmayı hemen imzalamazsa İran'ı çok sert vuracağız" dedi.