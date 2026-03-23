İran medyası: Trump geri adım attı

MEHR ajansının İran Dışişleri Bakanlığı’na dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın son açıklamalarının enerji fiyatlarını düşürmeye ve askeri planları için zaman kazanmaya yönelik olduğu öne sürüldü. Bakanlık, gerilimi azaltmaya dönük girişimler bulunduğunu ancak savaşın başlatıcısı olmadıkları için muhatabın ABD olması gerektiğini vurguladı.

Tasnim ajansı ise bir İran yetkilisine atıfla, Hürmüz Boğazı’nın savaş öncesi koşullara dönmeyeceğini ve enerji piyasalarının istikrarsız kalacağını aktardı. Haberde, ABD’nin finansal piyasa baskısı nedeniyle İran’ın kritik altyapısına yönelik saldırı planlarını geri çektiği, ancak Tahran’ın caydırıcılık sağlanana kadar kendini savunmayı sürdüreceği belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusu, bugün Tahran’da saldırılar düzenlediğini açıkladı. Bu gelişme, Trump’ın İran enerji altyapısına yönelik saldırıları beş gün ertelediğini duyurmasının hemen ardından geldi.