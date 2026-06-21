İran medyasından Hürmüz açıklaması: Gemi geçişlerine izin verilmiyor

Fars Haber Ajansı, ismi açıklanmayan askeri bir yetkilinin açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın hala kapalı olduğu ve İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından yapılacak ikinci bir duyuruya kadar hiçbir geminin boğazdan geçişine izin verilmeyeceği belirtildi.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahından dün yapılan açıklamada, ABD'nin mutabakat sorumluluklarını yerine getirmemesi ve İsrail’in Lübnan’a saldırılarını devam ettirmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı’nın gemi trafiğine kapatıldığı duyurulmuştu.