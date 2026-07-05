İran Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf: ABD ile barışımız yok ve İsrail’i resmi olarak tanımayacağız

ABD ve İran arasındaki 14 maddelik tarihi mutabakat metni, 17-18 Haziran 2026 tarihlerinde elektronik ortamda imzalanmış, ABD Başkanı Donald Trump ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından onaylanmıştı. 60 günlük müzakere sürecinde ilk tur, Hürmüz Boğazı ile ilgili teknik konulara ayrılmış, nükleer alandaki ikinci tur ise tıkanmıştı. 11 Temmuz'daki 3. tur öncesi İran tarafından dikkat çeken bir İsrail açıklaması geldi.

'İsrail’i resmi olarak tanımayacağız'

İran devlet televizyonuna göre, Kalibaf, başkent Tahran’da Derviş ile görüştü.

Görüşmede Kalibaf, Müslümanlara ve "Direniş Cephesi"ne gerektiğinde füze gerektiğinde de siyasi destek vereceklerini belirterek, "ABD ile barışımız yok ve İsrail’i resmi olarak tanımayacağız." ifadelerini kullandı.

Diplomasinin, askeri kazanımları koruyup kalıcı hale getirebilmesi gerektiğini söyleyen Kalibaf, "Şehit imamın intikamı Kudüs’ün özgürlüğüdür." dedi.​​​​​​​

"İran için zafer ABD için yenilgi"

Derviş ise, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının "Direniş Cephesi" için bir zafer olduğunu vurgulayarak, "Mutabakatın her bir maddesi İran için zafer ABD için yenilgidir." diye konuştu.