İran, Nahçıvan'daki İHA saldırısında İsrail'i suçladı: Müslüman ülkelerin ilişkilerini bozmayı amaçlıyorlar

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve dört sivil yaralanmıştı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.

İran, saldırıya ilişkin açıklama yaptı

İran devlet televizyonunda (İRİB) yer alan habere göre Genelkurmay Başkanlığı Nahçıvan'daki saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İran Genelkurmayı'nın Nahçıvan'daki saldırıyla "Tahran yönetiminin bağlantısının olmadığı" ileri sürüldü.

İran'ın "Tüm ülkelerin özellikle Müslüman ve komşu ülkelerin egemenliğine saygı duyduğu" savunulan açıklamada, Nahçıvan'daki kamikaze İHA saldırısının arkasında "İsrail olduğu ve bu saldırıyla İran'ın suçlanmak istediği" iddiasına yer verildi.

İsrail'in bu tür saldırılarla "geçmişte olduğu gibi Müslüman ülkeler arasındaki ilişkileri bozmayı amaçladığı" savunuldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Nahçıvan’a yönelik saldırıyı “terör eylemi” olarak niteleyerek, Tahran yönetiminin özür dilemesini ve konuya açıklama getirmesini istemişti.