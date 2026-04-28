İran Ordu Sözcüsü: Ateşkes bizim için savaşı bitirmedi

İran devlet televizyonuna konuşan İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekreminiya, "Bizim için hala savaş koşulları geçerlidir. Kesintisiz şekilde gözetleme, izleme ve teçhizat hazırlama devam etmektedir." dedi.

ABD ve İsrail'e güvenmedikleri için ateşkese rağmen savaşı bitmiş olarak kabul etmediklerini dile getiren İranlı Sözcü, bu nedenle süreci her zaman savaş devam ediyormuş gibi değerlendirdiklerini ve askeri hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Ekreminiya, düşmanın yeniden bir saldırı girişiminde bulunması halinde İran Silahlı Kuvvetleri'nin yeni araçlar, yeni yöntemler ve yeni alanlarla karşılık vereceğini kaydetti.