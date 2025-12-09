İran: Ordumuz İsrail saldırılarının başladığı güne nazaran daha hazırlıklı

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, Şikarçi, Devrim Muhafızları’nın düzenlediği havacılık ve uzay sergisinde yaptığı konuşmada, İsrail'le 12 günlük çatışma süresince: füze, insansız hava aracı (İHA) ve hava savunma sistemlerinin önemini anladıklarını ve İran’ın vakit kaybetmeden hem füze hem de İHA konusunda gücünü artırma yoluna gittiğini dile getirdi.

İsrail’in o dönemde, ABD desteğine rağmen "sahada mağlubiyete uğradığını" savunan Şikarçi, Tel Aviv yönetiminin "çatışmayı durdurmak için kendilerine mektup gönderdiğini" iddia etti.

Ordularının çatışma sürecinden sonra eksiklerini giderdiğine işaret eden Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, “Silahlı kuvvetler eksiklerin giderilmesiyle gücünü artırmıştır. İran ordusu İsrail saldırılarının başladığı güne nazaran daha hazırlıklı durumdadır.” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmış, ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.