İran ordusu bu geceden itibaren "taarruz operasyonlarını" artıracağını duyurdu
İran Silahlı Kuvvetleri, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık olarak bu geceden itibaren taarruz operasyonlarının artırılacağını açıkladı. Yetkililer, ağır savaş başlıklı stratejik füzelerin ve insansız hava araçlarının kullanımının da genişletileceğini bildirdi.
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansına konuşan askeri yetkili, "ABD ve İsrail'in İran ulusunun çıkarlarına yönelik, vahşetin artışı şeklinde nitelenen saldırılarının Silahlı Kuvvetlerin taarruz operasyonlarında önemli bir artış yapılacağını" söyledi.
Ağır savaş başlığı taşıyan ve stratejik füzelerin kullanımını iki katına çıkaracaklarını aktaran İranlı askeri yetkili, insansız hava araçlarıyla yapılan operasyonların da artırılacağını belirtti.
İranlı yetkili, "Bu tedbir, ülkemizin çıkarlarına ve vatandaşlarına karşı her türlü askeri maceracılığa karşı caydırıcılık ve ezici bir yanıt sağlamak için alınmıştır" ifadelerini kullandı.