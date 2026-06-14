İran ordusu: İsrail'in Lübnan'a saldırıları cevapsız kalmayacaktır
İran ordusundan İsrail'e yönelik dikkat çeken bir açıklama geldi. İranlı Tuğgeneral Muhammed Cafer Esedi, İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesi ile Lübnan'ın güneyine düzenlediği ve en az 8 kişinin hayatını kaybettiği hava saldırılarının karşılıksız kalmayacağını belirterek, saldırılara yanıt verileceği mesajını verdi.
İran ordusu, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının cevapsız kalmayacağını bildirdi.
İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Denetim Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Muhammed Cafer Esedi, Fars Haber Ajansı'na konuya ilişkin açıklama yaptı.
İranlı Komutan, İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik saldırılarının cevapsız kalmayacağını söyledi.
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Dahiye bölgesi ve ülkenin güneyine hava saldırısı düzenlemiş ve en az 8 kişi hayatını kaybetmişti.