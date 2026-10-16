İran Ordusu Komutanı Hatemi’den ''Her türlü savaşa hazırız'' mesajı

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İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, ülkesinin askeri hazırlıklarına ve bölgedeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İran devlet televizyonuna göre Tahran’daki İmam Ali Subay Üniversitesi’nde konuşan Hatemi, İran Silahlı Kuvvetlerinin her türlü savaşa hazır olduğunu söyledi.

Hatemi, İran’ın karşı karşıya olduğu tehditlere karşı askeri hazırlıklarını sürdürdüğünü belirterek ülkesinin savunma kapasitesine ilişkin mesajlar verdi.

Hürmüz Boğazı için kontrol vurgusu

Hürmüz Boğazı’na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hatemi, boğazın tamamen İran güçlerinin gözetimi altında olduğunu öne sürdü. Düşman gemilerinin Umman Denizi’ndeki deniz sahasına giremediğini savunan Hatemi, İran’ın bölgedeki askeri konumuna dikkat çekti. Hatemi ayrıca İran halkının haklarına saygı gösterilene kadar Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalacağını ileri sürdü.

İsrail’e ve işbirliği yapan ülkelere uyarı

İran Ordusu Genel Komutanı Hatemi, ülkesinin altyapısına yönelik olası bir saldırının karşılıksız kalmayacağını belirtti. Hatemi, böyle bir durumda İsrail’in ve İsrail ile işbirliği yapan ülkelerin altyapılarının zarar göreceğini ifade etti. İranlı komutan, açıklamasında ayrıca karşı tarafa ait çok sayıda askeri üssün zarar gördüğünü ve karşı tarafın askeri kabiliyetinin zayıfladığını iddia etti.

Hatemi’nin açıklamaları, bölgede devam eden gerilim ve Hürmüz Boğazı’nın güvenliğine ilişkin tartışmaların sürdüğü bir dönemde geldi.