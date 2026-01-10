İran ordusu: Ulusal çıkarları koruyacağız

İran ordusu, ülke genelinde devam eden protestolar ve son dönemde artış gösteren şiddet eylemlerine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, toplumsal birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekilirken, ordunun diğer silahlı unsurlarla birlikte hareket edeceği vurgulandı.

Ordudan yapılan değerlendirmede, ulusal çıkarların, stratejik altyapıların ve kamu mallarının korunmasının öncelik olduğu belirtilerek, bu konuda taviz verilmeyeceği ifade edildi. Açıklamada, kamu düzenini bozmayı hedefleyen girişimlere karşı kararlı bir duruş sergileneceği mesajı öne çıktı.

Metinde, ülkede yaşanan gelişmelerin dış müdahale ve farklı taktiklerle istikrarsızlık yaratma çabalarının sonucu olduğu savunuldu. Açıklamada, geçmişte yaşanan çatışmalara da atıfta bulunularak, İran halkının güvenliğini hedef alan girişimlerin yeni bir gerilim yaratmayı amaçladığı ileri sürüldü.

Protestolar ekonomik nedenlerle başladı

İran’da protestolar, 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında ciddi değer kaybetmesi ve derinleşen ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı’da esnafın başlattığı eylemlerle başlamıştı. Kısa sürede başkent dışına taşan gösteriler, ülkenin birçok kentinde devam etti. Protestoların ilerleyen günlerinde güvenlik güçleri ile göstericiler arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.

Yetkililer, gösteriler sırasında meydana gelen can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin resmi bir bilanço paylaşmadı. Buna karşılık, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı tarafından yayımlanan rapor, sahadaki tabloya dair daha ayrıntılı veriler ortaya koydu. Raporda, protestoların 13. gününde paylaşılan bilgilere göre 15’i güvenlik görevlisi olmak üzere 65 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Aynı raporda, onlarca kişinin yaralandığı ve 2 bin 311 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Gözaltıların farklı kentlerde ve protestoların devam ettiği bölgelerde yoğunlaştığı bilgisi paylaşıldı.