İran: Pakistan-Katar arabuluculuğunda Lübnan savaşını sonlandırmak için ilerleme kaydedildi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Katar ve Pakistan arabuluculuğunda ABD ile yürütülen görüşmelerde Lübnan savaşının sona erdirilmesine yönelik önemli ilerleme sağlandığını açıkladı. Erakçi, petrol ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırıldığını, ablukanın sona erdiğini ve İran'ın dondurulmuş varlıklarının bir kısmının serbest bırakıldığını bildirdi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran ile ABD arasında, Katar ve Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerin ilk turunun sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, Lübnan savaşını sona erdirmeye yönelik önemli bir ilerleme sağlandığını belirtti.
Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Lübnan’daki çatışmaları önleme amacıyla kurulacak çalışma grubunun gerçek bir test olacağını söyleyen Erakçi, “Pakistan-Katar arabuluculuğunda Lübnan savaşını sonlandırmak için ilerleme kaydedildi” ifadelerini kullandı.
Erakçi ayrıca ülkesine uygulanan petrol ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırıldığını ve ablukanın sona erdiğini vurgulayarak, İran’ın dondurulmuş varlıklarının bir kısmının da serbest bırakıldığını söyledi.