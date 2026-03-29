İran'dan Pentagon'un kara operasyonu planına cevap: Adamlarımız bekliyor

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonları sürerken, Washington Post gazetesi dikkat çeken bir haberi gündeme getirdi. Hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre, ABD Savunma Bakanlığı İran’da haftalar sürebilecek olası bir kara operasyonu için hazırlık yapıyor. Yetkililer, planlanan operasyonun son dört haftadaki karşılıklı saldırılardan “çok daha tehlikeli” olabileceğine dikkat çekti ve bunun savaşta “yeni bir dönemi” başlatabileceğini belirtti.

İran'dan cevap geldi

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD’nin kara operasyonu için hazırlık yaptığı iddialarına ilişkin, "Düşman açıkça müzakere mesajı verirken, gizlice bir kara saldırısı planlıyor. Adamlarımız, onları ateşe vermek için ABD askerlerinin karaya gelmesini bekliyor" dedi.

"ABD’nin İran karşısındaki kara operasyonu riskli"

Herhangi bir kara harekatının tam ölçekli bir işgalden farklı olacağını aktaran yetkililer, operasyon kapsamında özel kuvvetlerin de yer aldığı baskınların yapılabileceğine işaret etti. Bunun yol açabileceği tehlikelere dikkat çeken kaynaklar, kara operasyonunun ABD askerlerini "insansız hava araçlarına ve füzelere, kara ateşine ve el yapımı patlayıcılara" maruz bırakabileceğini vurguladı.