İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad istifa etti
İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, Petrol Bakanı Muhsin Paknejad'ın istifasının Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından kabul edildiğini açıkladı.
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İran basınına göre, Cumhurbaşkanlığı Ofisi İletişim Dairesi Başkan Yardımcısı Mehdi Tabatabai, Petrol Bakanı Muhsin Paknejad’ın istifa ettiğini belirtti.
Tabatabai, Paknejad’ın istifasının Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından kabul edildiğini ve Hamid Boverd’in vekaleten Petrol Bakanı olarak atandığını söyledi.