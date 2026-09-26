İran: Rutte’nin sözleri Avrupa’nın İran savaşındaki rolünün itirafı

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin İran’a yönelik saldırılar sırasında Avrupa’daki üslerin kullanımına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Bekayi, Rutte’nin sözlerinin Avrupa’nın İran’a yönelik savaşa dahil olduğunu ortaya koyduğunu savundu.

Bekayi’den Rutte’ye tepki

İsmail Bekayi, sosyal medya platformu X üzerinden Rutte’nin konuşmasını paylaşarak NATO ve Avrupa ülkelerinin İran’a yönelik saldırılara iştirak ettiğini ileri sürdü.

Bekayi, Rutte’nin açıklamalarının Avrupa’nın İran’a yönelik saldırılara bilinçli biçimde katıldığının göstergesi olduğunu belirtti.

Avrupa ülkelerine hesap verme çağrısı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile NATO üyelerinin, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları nedeniyle sorumluluklarının değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bekayi ayrıca savaşın yol açtığı gelişmelere ve yükselen akaryakıt fiyatlarına dikkat çekerek Avrupa ülkelerinin çatışmaya verdikleri desteğin kapsamının incelenmesi gerektiğini söyledi.

Rutte ne demişti?

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, katıldığı bir panelde ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından Avrupa’daki üslerden yaklaşık 5 bin sorti gerçekleştirildiğini açıklamıştı. Rutte’nin Avrupa’daki askeri üslerin kullanımına ilişkin bu açıklaması, İran tarafından Avrupa ülkelerinin çatışmadaki rolüne ilişkin bir itiraf olarak değerlendirildi.