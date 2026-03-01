İran saldırılarında Dubai Havalimanı da hasar aldı: 4 yaralı



Dubai Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, "Dubai Uluslararası (DXB) Havalimanı’ndaki bir yolcu salonu meydana gelen bir olayda hafif hasar almıştır ve durum hızla kontrol altına alınmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca, acil müdahale ekiplerinin derhal olay yerine sevk edildiği ifade edilerek, "Yaralanan dört personele tıbbi müdahale sağlandı. Havalimanının büyük bölümü daha önce yolculardan tahliye edilmiştir" ifadelerine yer verildi.