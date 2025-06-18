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İran saldırısı sonrası İsrail’de kriz: Birçok bölge istasyonunda kaos yaşandı

İran’ın Tel Aviv ve Hayfa’ya düzenlediği füze saldırılarında, Hayfa’daki petrol rafinerisinin ağır hasar alarak kapanması İsrail’de akaryakıt krizine neden oldu. Yakıt sıkıntısı endişesi yaşayan halk benzin istasyonlarına akın ederken, oluşan uzun kuyruklarda gerginlikler ve kavga olayları yaşandı.

Haber Merkezi
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İran saldırısı sonrası İsrail’de kriz: Birçok bölge istasyonunda kaos yaşandı
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İsrail ve İran arasındaki karşılıklı saldırılar şiddetlenerek devam ediyor. İran, İsrail'in önceki hamlelerine yanıt olarak füze ve kamikaze İHA'larla Tel Aviv ve Hayfa'yı hedef aldı. Bu saldırılar kapsamında Hayfa'daki petrol rafinerisi ağır hasar gördü. İsrailli yetkililer, rafineriyle birlikte ona bağlı tüm tesislerin faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı. Rafinerinin kapanmasıyla ülkede akaryakıt krizi baş gösterdi. Kriz, birçok bölgede kaosa neden oldu.

Benzin için birbirine girdiler

Araçlarının depolarını doldurmak için akaryakıt istasyonuna akın eden İsrailliler, benzin kuyruğunda birbirine girdi. Çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Kavga edenler birbirlerine yangın tüpü sıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı.

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