İran savaşı ABD'lilere pahalıya patladı: Yakıta 100 milyar dolardan fazla ek ödeme

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

ABD'de tüketicilerin benzin ve motorine ödediği bedel, İran çatışması ve Rusya-Ukrayna savaşının neden olduğu tedarik kesintileri nedeniyle önemli ölçüde arttı. Brown Üniversitesi İklim Çözümleri Laboratuvarı hesaplamalarına göre, ABD'li tüketiciler savaşlar olmasaydı yakıta yapacakları harcamadan yaklaşık 107 milyar dolar daha fazla ödeme yaptı.

Benzinde ek harcama 59 milyar dolara ulaştı

Brown Üniversitesi İklim Çözümleri Laboratuvarı'nın hesaplamasına göre, ABD'de bu yıl benzin harcamaları savaşlar olmasaydı oluşacak seviyenin 59 milyar dolar üzerine çıktı. Motorinde ise ek maliyet yaklaşık 48 milyar dolar olarak hesaplandı. Böylece benzin ve motorindeki toplam ek harcama yaklaşık 107 milyar dolara ulaştı.

Günlük ek maliyet 500 milyon doları aştı

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana tüketicilerin yakıt için ödediği ek miktar günlük ortalama 500 milyon doların üzerine çıktı. Yükselen akaryakıt fiyatları yalnızca tüketicilerin bütçesini değil, ABD'deki genel enflasyonu da etkiledi.

Motorinde rekor fiyat

Petrol piyasalarında da fiyatlar yükseldi. Brent ham petrol vadeli işlemleri varil başına 108,75 dolardan kapanırken, motorin vadeli işlemleri galon başına 5,26 dolarla rekor kırdı. ABD'de motorinin ortalama perakende fiyatı ise galon başına 6,27 dolara yükseldi. Kaliforniya'da bu fiyat 8 doların üzerine çıktı.

Tedarik kesintileri fiyatları artırdı

Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen sevkiyatların savaş öncesi seviyelerin altında kalması yakıt tedarikini etkiliyor. İran destekli Husilerin Arap Yarımadası'nın batısındaki tankerleri tehdit ettiği belirtilirken, Ukrayna'nın hava saldırılarının da Rusya'nın rafinaj kapasitesinin önemli bir bölümünü aksattığı ifade ediliyor.

Yüksek yakıt fiyatları diğer sektörleri de etkiliyor

Yakıt maliyetlerindeki yükseliş, ABD ekonomisinin farklı sektörleri üzerinde de baskı oluşturuyor. Yüksek fiyatlar nedeniyle bazı işletmelerin kârlı olmayan faaliyetlerini azaltabileceği belirtiliyor. Özellikle motorin maliyetlerindeki artışın tarım, inşaat ve lojistik sektörleri üzerinden gıda fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

Oxford Economics'in ABD başekonomisti Michael Pearce, yüksek yakıt maliyetlerinin ekonomi üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

Hanelerin tasarrufu geriliyor

Pompa fiyatlarındaki yükseliş, düşük ve orta gelirli ailelerin tasarruflarını azaltmasına veya diğer harcamalarını kısmalarına neden oluyor. ABD'de kişisel tasarruf oranı temmuz ayında yüzde 3'e geriledi. Bu oran, 2007-2009 resesyonundan bu yana görülen en düşük seviyelerden biri olarak kaydedildi. Yüksek yakıt fiyatları ayrıca 10 yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisinin yıllar sonra ilk kez yüzde 5'in üzerine çıkmasına katkıda bulundu.