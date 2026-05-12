İran savaşı gıda ambalajlarını vurdu: Cips paketleri siyah beyaza dönüyor

Calbee, İran savaşı sonrası ortaya çıkan nafta tedarik sorunlarının baskı mürekkebi üretimini etkilemesi nedeniyle ambalaj stratejisinde değişikliğe gitme kararı aldı. Şirket, patates cipsi başta olmak üzere öne çıkan ürünlerinde geçici olarak siyah beyaz paket tasarımlarını kullanacağını açıkladı. Yeni ambalaj uygulamasının 25 Mayıs itibarıyla sevkiyata çıkacak 14 farklı üründe devreye alınacağı bildirildi

Nafta kıtlığı ambalaj sektörünü zorluyor

Calbee, değişiklikleri yüksek satış hacmine sahip popüler ürünlerle sınırlayarak, kararın daha geniş bir etki yaratmasını önlemeyi hedefliyor. ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırısından bu yana ham petrol fiyatları fırladı. Önemli bir petrokimyasal madde olan nafta kıtlığı, matbaada kullanılan mürekkebin hammaddesi olan çözücü ve reçine kıtlığına yol açtı.

Calbee, hammaddelerin istikrarsız tedarikinin nedenini "Orta Doğu'daki gerilimlere" bağladı. Birçok diğer gıda üreticisi de benzer bir durumla karşı karşıya.

Gıda üreticisi Itoham Yonekyu Holdings Başkanı Hiroyuki Urata, 1 Mayıs'taki kazanç açıklamasında, "Renkli ambalajların gelecekte sürdürülebilirliği zorlaşacak" dedi. Urata "Ambalajlar siyah beyaz gibi daha sade hale getirilebilir" dedi. Orta ölçekli bir içecek üreticisi, Mayıs ayının sonlarından itibaren büyük markalar için ürettiği 15 probiyotik içecek ürününün ambalajlarındaki bazı baskıları kaldırma kararı aldı.