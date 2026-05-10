İran savaşı küresel ekonomiyi sarstı, şirketler servetine servet kattı

İran’daki savaş ve Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanması küresel ekonomiyi derinden sarsarken, krizin yarattığı kaosu fırsata çeviren belirli sektörler devasa kazançlar sağlıyor. Özellikle petrol ve gaz piyasalarındaki aşırı dalgalanma, Avrupalı enerji devlerinin ticaret kollarını harekete geçirerek karlarını katlamalarına olanak tanıdı.

Shell, BP ve TotalEnergies gibi şirketler yılın ilk çeyreğinde beklentilerin çok üzerinde milyarlarca dolarlık kazanç bildirirken, ABD’li rakipleri de yükselen enerji fiyatları sayesinde yılın geri kalanı için oldukça iyimser bir tablo çiziyor. Enerji arzındaki aksamalar bir yandan halkın bütçesini zorlarken, diğer yandan küresel piyasalarda işlem yapan bu devlerin bilançolarını tarihin en yüksek seviyelerine taşıyor.

Finans dünyasında ise Wall Street bankaları, yatırımcıların riskli varlıklardan kaçıp güvenli limanlara sığınma telaşından büyük kazanç sağladı. Aralarında JP Morgan ve Goldman Sachs’ın da bulunduğu "Büyük Altılı" olarak bilinen bankalar, sadece 2026’nın ilk üç ayında yaklaşık 48 milyar dolar kar açıklayarak piyasadaki işlem hacmi patlamasından beslendi.

BBC'nin haberine göre, savunma sanayisi de bölgedeki güvenlik tehditlerinin artması ve devletlerin mühimmat stoklarını yenileme ihtiyacıyla rekor siparişler almaya devam ediyor. Lockheed Martin ve BAE Systems gibi firmaların sipariş defterleri dolup taşarken, savaşın yarattığı enerji krizi dolaylı olarak yenilenebilir enerjiye ve elektrikli araçlara olan talebi de beklenmedik bir hızla artırarak bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin büyümesini tetikliyor.