İran savaşın eşiğinde mi? Washington’da 'savaş yetkisi' restleşmesi

28 Şubat 2026'da tırmanan askeri çatışmaların ardından nisan ayında yürürlüğe giren geçici ateşkes süreci, Washington'dan gelen üst düzey askeri ültimatomla birlikte tamamen çökme noktasına geldi. ABD yönetimi, Salı günü gerçekleştirilmesi planlanan kapsamlı hava harekatını Körfez müttefiklerinin diplomatik girişimleri üzerine 2 ila 3 gün ertelediğini resmen duyurdu. Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütülen nükleer müzakerelerin kesintiye uğraması üzerine masaya konan bu son mühlet, bölgeyi topyekûn bir çatışma riskinin_ eşiğine getiriyor.

Beyaz Saray'da alınan kararlar doğrultusunda, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) İran'ın stratejik altyapısına yönelik yeni bir askeri harekat için hazırlıklarını tamamlamıştı. Ancak Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) liderlerinin Washington hattında yürüttüğü son dakika diplomatik temasları, askeri operasyonun askıya alınmasında belirleyici oldu. Körfez ülkeleri, olası bir misilleme harekatının küresel enerji hatlarını ve petrol tesislerini olumsuz etkilemesinden endişe ederek, taraflara son bir uzlaşı fırsatı tanınması yönünde Washington'ı ikna etti.

Washington'da kurumsal ayrışma: 'Savaş yetkileri' tasarısı gündemde

Bölgede askeri hareketlilik en üst seviyede beklerken, ABD'nin başkenti Washington DC'deki Kongre Binası'nda yürütme ile yasama organları arasında stratejik bir yetki tartışması baş gösterdi. ABD Senatosu Genel Kurulu, Başkan Donald Trump’ın Kongre onayı olmaksızın askeri güç kullanma yetkisini kısıtlamayı öngören 'savaş yetkileri' tasarısının resmen görüşülmesini kabul etti.

Tasarının Dış İlişkiler Komitesi'nden Genel Kurul gündemine taşınmasını sağlayan usul oylamasında 50 senatör lehte, 47 senatör ise aleyhte oy kullandı. Böylece Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da, yürütmenin askeri tasarruflarını sınırlandırmayı hedefleyen bu tasarı ilk kez prosedür eşiğini aşmış oldu.

Oylamada tarafların kurumsal pozisyonlarında stratejik değişimler gözlendi. Cumhuriyetçi senatörler Rand Paul, Susan Collins ve Lisa Murkowski önceki oylamalarda olduğu gibi tasarı lehine oy kullanırken, bu süreçte ilk kez Cumhuriyetçi Senatör Bill Cassidy de lehte oy vererek çoğunluğu sağladı. Demokrat Senatör John Fetterman ise partisinden ayrışarak tasarıya aleyhte oy veren tek Demokrat üye oldu.

Yasama süreci ve 1973 tarihli yasal çerçeve

Senato'da ilk aşamayı geçen tasarı henüz kanunlaşma niteliği taşımıyor. Tasarının nihai kabulü için Senato Genel Kurulu'nda iki oylamanın daha yapılması gerekiyor. Benzer içerikteki bir tasarının bugün Temsilciler Meclisi gündemine gelmesi bekleniyor. Mevzuatın yürürlüğe girmesi için her iki meclisten de onay alarak Beyaz Saray'a gönderilmesi şartı aranıyor.

Başkan Trump'ın tasarıyı veto etme olasılığı yüksek görülse de bu girişim, Kongre nezdinde askeri operasyonların süresine ve hukuki zeminine dair kurumsal bir rezerv konulduğunu gösteriyor. Esasını 1973 tarihli Savaş Yetkileri Yasası'ndan alan bu düzenleme, devlet başkanının askeri harekat kararlarını önceden Kongre'ye bildirmesini ve onaylanmayan çatışmalardaki askeri unsurları altmış gün içinde geri çekmesini yasal olarak zorunlu kılıyor.

İslamabad müzakerelerinde 'sıfır uranyum' çıkmazı

Pakistan üzerinden yürütülen diplomatik temaslar ise tarafların karşılıklı kırmızı çizgileri nedeniyle kesintiye uğradı. ABD vendiği, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen ve kalıcı olarak sonlandırmasını tek çözüm şartı olarak sunarken; Tahran bu talebi egemenlik haklarının ihlali olarak değerlendiriyor. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan konuya ilişkin açıklamasında, "Diyalog kurmak teslim olmak anlamına gelmez" ifadelerini kullanarak, baskı altında geri adım atmayacaklarını taahhüt etti. ABD'nin uyguladığı deniz ablukası nedeniyle ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya kalan Tahran'ın bu duruşu, diplomatik çözüm olasılıklarını zayıflatıyor.

Stratejik eşik ve küresel enerji piyasaları

Verilen 48 ila 72 saatlik sürenin ardından diplomatik bir uzlaşı sağlanaması durumunda, bölgedeki ABD uçak gemisi taarruz gruplarının operasyonel konuma geçeceği öngörülüyor. Küresel ham petrol fiyatlarının varil başına yüz on dolar sınırını aşmasıyla uluslararası enerji piyasaları yüksek hassasiyet gösterirken, Washington'daki yasama hamlelerinin Pentagon'un askeri takvimini ne ölçüde etkileyeceği takip ediliyor.

Beyaz Saray'ın askeri seçenekleri masada tutma kararlılığına rağmen, Kongre'den gelen bu kurumsal uyarının bölgesel krizin seyrini nasıl şekillendireceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.