İran savaşının ABD'ye maliyeti cep yakıyor!

ABD basınında İran'a karşı saldırıların maliyetleri hesaplanmaya başlandı. Savaşın başından bu yana 300'den fazla ABD askerinin yaralandığı belirtilirken, milyarlarca dolarlık maliyet de dikkat çekti.

ABC News'e konuşan ABD'li yetkililer İran'a karşı saldırılarda şu ana kadar 303 askerin yaralandığını, bunlardan 273'ünün tedavisinin tamamlanıp görevine döndüğünü, 10'unun ise durumunun ağır olduğu belirtildi.

Wall Street Journal’a konuşan eski üst düzey Pentagon yetkilisi Elaine McCuster, ABD'nin şu ana kadar İran'a karşı saldırılarda 1,4 milyar-2,9 milyar dolar arasında harcama yaptığını belirtti. McCuster, zararların çoğunun İran balistik füzeleri ve İHA'ların saldırıları sonucu verildiğini kaydetti.