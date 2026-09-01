İran savaşının faturası büyüyor: Amerikalı hanelere 1200 dolarlık yük

ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşı konusunda Amerikalılara kazandıklarını savunurken, çatışmanın ekonomik faturası giderek ağırlaşıyor. Savaşın ABD'ye maliyetini hesaplamak yalnızca Pentagon'un harcamalarını ortaya koymakla sınırlı değil. Mühimmat, asker konuşlandırmaları ve Orta Doğu'daki ABD üslerinde meydana gelen hasarın yanı sıra yükselen enerji fiyatları, enflasyon ve faiz oranları da savaşın ekonomik sonuçları arasında yer alıyor.

Pentagon'un savaş faturası milyarlarca doları buldu

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIS) hesaplamalarına göre, savaşın Pentagon'a maliyeti yaklaşık 40 milyar dolara ulaştı. Bu tutarın önemli bölümünü kullanılan mühimmat oluşturuyor. ABD'nin savaş sırasında Tomahawk füzeleri, Patriot hava savunma sistemleri ve çeşitli bombaları yoğun şekilde kullandığı belirtiliyor.

Tomahawk füzelerinin tanesinin yaklaşık 2,6 milyon dolar, Patriot füzelerinin ise yaklaşık 4,9 milyon dolar maliyete sahip olduğu belirtiliyor.

ABD üslerindeki hasar da faturayı büyüttü

Savaşın maliyetindeki bir diğer büyük kalem ise Orta Doğu'daki ABD askeri üslerinde meydana gelen hasar oldu.CSIS, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD üslerine verilen zararın 9,2 milyar dolara kadar çıkabileceğini hesaplıyor.



Hasar gören tesisler arasında uçak hangarları, yakıt depoları, radar tesisleri, depolar ve kışlalar bulunuyor. Bu nedenle savaşın sona ermesinin ardından ABD'nin söz konusu tesisleri yeniden inşa edip etmeyeceği de ayrı bir maliyet başlığı olarak öne çıkıyor.

Enerji fiyatları Amerikalıların cebini vurdu

Savaşın ekonomik etkisi Pentagon bütçesiyle sınırlı kalmadı. Çatışmanın başlamasından bu yana ABD'de benzin fiyatları galon başına 1 doların üzerinde arttı. Dizel fiyatlarındaki artış ise yaklaşık yüzde 50'ye ulaştı. Brown Üniversitesi'nin enerji maliyeti takip verilerine göre, benzin ve dizel fiyatlarındaki yükselişin ABD halkına getirdiği ek maliyet yaklaşık 93 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, hane başına 700 doların üzerinde bir ek maliyete karşılık geliyor.

Gıda ve ısınma maliyetleri de arttı

Savaşın enerji fiyatları üzerindeki etkisi başka alanlara da yansıdı. Isınma yağının fiyatı yaklaşık yüzde 70 yükselirken, doğal gaz fiyatlarındaki artış gübre maliyetlerini de etkiledi. Bu durum gıda fiyatları üzerinde ilave baskı oluşturdu. Enerji ve gübre gibi temel girdilerin pahalanması, tüketici ürünlerinden hava taşımacılığına kadar çok sayıda alanda maliyetleri artırdı.

Savaşın başlamasından bu yana ABD'deki enflasyon oranının yüzde 2,4'ten yüzde 3,4'e yükseldiği belirtiliyor. Enflasyondaki artış, mortgage, otomobil kredileri ve diğer tüketici kredilerinin maliyetlerini de artırdı.

Ortalama hane için maliyet 1.200 doları aştı

Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi, savaşın tipik bir Amerikan hanesine toplam maliyetini haziran sonunda yaklaşık 1.000 dolar olarak hesaplamıştı. Zandi'nin daha sonraki değerlendirmesinde ise bu tahmin 1.200 doların üzerine çıkarıldı.

Bu hesap, yalnızca doğrudan savaş harcamalarını değil, enerji fiyatlarındaki artışın ve ekonomik etkilerin hanelere yansımasını da kapsıyor. Dolayısıyla savaşın gerçek ekonomik faturası, Pentagon'un açıkladığı askeri harcamaların çok daha ötesine geçiyor.

Savaşın siyasi faturası da büyüyor

Ekonomik maliyetlerin yanı sıra savaşın siyasi sonuçları da Trump yönetimi açısından dikkat çekiyor. Reuters/Ipsos tarafından yapılan son ankette Trump'ın onay oranı yüzde 33 seviyesine gerileyerek her iki başkanlık dönemindeki en düşük seviyelerinden birine indi. İran politikasını onaylayanların oranı ise yüzde 25 olarak ölçüldü.

Savaşın devam etmesi halinde ekonomik faturanın yanı sıra siyasi maliyetin de artabileceği değerlendirmesi yapılıyor.