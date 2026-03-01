  1. Ekonomim
  İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade öldürüldü
İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade öldürüldü

İran medyası, Savunma Bakanı Aziz Nasırzade'nin dün ABD-İsrail saldırılarında öldürüldüğünü bildirdi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, İran Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayınladı.

Açıklamada, "Savunma Konseyi toplantısı sırasında, ABD-İsrail saldırılarında, Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhammed Pakpur, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Destek Sorumlusu Aziz Nasırzade hayatını kaybetmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Saldırılarda hayatını kaybeden diğer komutanların isimlerinin daha sonra ilan edileceği kaydedildi.

