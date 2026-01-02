  1. Ekonomim
  3. İran Savunma Bakanı: Füze gücümüz ne savaşla ne de müzakere ile yok edilebilir
İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, "Füze gücümüz ne savaşla ne de müzakere ile yok edilebilir." ifadesini kaydetti.

Nasırzade, İran devlet televizyonuna ülkenin füze programı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ülkesinde hiç kimsenin füzelerle ilgili meselelerde müzakere yanlısı olmadığını söyleyen Nasırzade, "Füze gücümüz ne savaşla ne de müzakere ile yok edilebilir. Füze kapasitemiz, ABD gibi birkaç yüzyıllık bir devletin aldığı kararlarla ortadan kaldırılamaz." ifadelerini kullandı.

İran'ın balistik füze programı, ülkenin ulusal güvenlik mimarisinin ve bölgesel güç projeksiyonu stratejisinin en kritik, en dinamik ve uluslararası alanda en çok tartışılan bileşenlerinden birini teşkil ediyor.

