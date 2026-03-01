  1. Ekonomim
  İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri Şemhani ve DMO Komutanı Pakpur öldürüldü
İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri Şemhani ve DMO Komutanı Pakpur öldürüldü

ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri ve Ali Hamaney'in danışmanı Tuğamiral Ali Şemhani ile İslam Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur'un hayatını kaybettiği bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberinde, ABD ve İsrail'in Tahran'a düzenlediği saldırılarda Şemhani ve Pakpur'un öldüğü ifade edildi.

İran devlet televizyonu da kısa bir süre önce, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

