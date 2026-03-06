İran, silahlı grupların sınırından girmesi halinde IKBY'deki tesisleri hedef alacağı tehdidinde bulundu

  1. Ekonomim
İran Savunma Şurası ülke lideri temsilcisi Tuğamiral Ali Ekber Ahmediyan, silahlı grupların sınırdan girmeleri durumunda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgesindeki tüm tesisleri hedef almakla tehdit etti.

İran Savunma Şurası ülke lideri temsilcisi Tuğamiral Ali Ekber Ahmediyan, silahlı grupların sınırdan girmeleri durumunda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgesindeki tüm tesisleri hedef almakla tehdit etti.

İran devlet televizyonuna göre Ahmediyan, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Ahmediyan, "Şu ana kadar (IKBY'de) sadece ABD ve İsrail üsleri ile ayrılıkçı gruplar hedef alınmıştır. Eğer bu grupların veya rejim (İsrail) unsurlarının bölge üzerinden İran sınırlarına girişine izin verilirse, IKBY’deki tüm tesisler hedef alınacaktır" ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, bu durumun yaşanması halinde IKBY'ye verilen güvenlik desteğinin durdurulacağını kaydetti.

