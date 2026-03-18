İran siyasetinin kritik ismi: Laricani’nin ölümü siyasette dengeleri nasıl etkiler?

Batı ülkelerine karşı sert tutumuna karşın Laricani ülke içerisinde pragmatik bir lider olarak biliniyordu. İdeolojik bağlılıkla teknokrat yaklaşımını bir araya getiriyor, ince hesaplanmış stratejileri retoriğin önünde tutuyordu.

Birincisi, savaşın kendisiydi. İran'ın uzun süreli bir savaşa hazırlanması gerektiğini söyleyerek mevcut çatışmayı bölgeye yaymak, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gibi hamleleri savundu.

İkincisi ülke içerisindeki kalkışmanın bastırılmasıydı. Ekonomik darboğaz, İslam Cumhuriyeti'ni alaşağı edebilecek bir ayaklanmaya hızla dönüştüğünde, binlerce eylemcinin ölümüyle sonuçlanan bir baskı uygulamaya kondu.

Üçüncüsü ise İran'ın nükleer programı ve ABD'yle dolaylı müzakerelerin yürütülmesiydi. Askeri saldırılar bunun yarıda kesilmesini getirdi.

Laricani'nin öldürülmesi bu kriz başlıklarının her birini çözümsüz bırakabilir ve onun yerine gelecek ismin son derece kırılgan bir durumu devralmasına neden olabilir.

İran her ne kadar küresel enerji piyasalarını tehlikeye atıp direnişini sürdürse de hava sahası yeni saldırılara açık ve Laricani'nin yerine gelecek isim de doğrudan hedef alınma tehlikesiyle karşı karşıya.

BBC Türkçe'nin derlediği habere göre, bu gelişmeler iktidarda ordunun payının artmasını getirebilir. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da yakın zamanda, eğer ülke yönetiminin üst kademesi işlev göremez hale gelirse askeri güçlerin hızla görev alma yetkisine sahip olduğunu açıkladı. Pratikte bu kararların daha hızlı alınmasını getirebilir, ancak merkezi koordinasyona da zarar verebilir.

Diğer yandan öldürülen liderlerin yerine gelecek kadrolarda da sıkıntı yaşandığının işaretleri görülüyor. İran yönetimi bazı kamuoyu açıklamalarını geç yapıyor. Yeni dini lider Mücteba Hamaney'in göz önünde olmaması da bu durumu pekiştiriyor. Bunun nedeni güvenlik de olabilir iktidar içindeki belirsizlikler de...

Kısa erimde ülke yönetimindeki belirsizlikler artabilir. Savaşta daha sert bir askeri yönetim, içeride daha baskıcı politikaları doğurabilir.