  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İran: Şu an müzakere planımız yok, savunmaya odaklanmış durumdayız
Takip Et

İran: Şu an müzakere planımız yok, savunmaya odaklanmış durumdayız

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yeni müzakere sürecine ilişkin, “Şu an müzakere planımız yok, savunmaya odaklanmış durumdayız.” dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İran: Şu an müzakere planımız yok, savunmaya odaklanmış durumdayız
Takip Et

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, Bekayi, ABD ile olası müzakere planına ilişkin açıklamada bulundu.

ABD ile İran gerilimi petrolü uçurdu! Brent 85 doları aştı, 100 dolar uyarısı geldiABD ile İran gerilimi petrolü uçurdu! Brent 85 doları aştı, 100 dolar uyarısı geldiEnerji

 

Bekayi, “Şu an müzakere planımız yok, savunmaya odaklanmış durumdayız. Mutabakat, karşılıklı yükümlülüklerden oluşan bir bütündür. Karşı tarafın mutabakatı ihlal etmesi halinde biz de yükümlülüklerimizi yerine getirmekten kaçınacağız. Bu bir usuldür ve bundan sonra da bu yönde hareket etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bekayi ayrıca, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin İran’a yönelik her saldırıya misliyle karşılık verdiğini söyledi.