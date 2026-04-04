İran tarafından düşürülen savaş uçakları müzakereleri etkiler mi? Trump yanıt verdi

ABD Başkanı Donald Trump, bir televizyon programına telefonla bağlanarak İran ile ilgi açıklamada bulundu.

İran'a karşı saldırıları ‘yoğun ve hassas bir askeri operasyon’ olarak değerlendiren Trump, olayın ülkede bazı haberlerde yer alma şeklinden hayal kırıklığı duyduğunu söyledi.

Trump, İran tarafından savaş uçaklarının düşürülmesinin Tahran yönetimiyle olası müzakereleri etkilemeyeceğini kaydederek, “Hayır, hiç etkilemeyecek. Bu bir savaş. Savaş halindeyiz” ifadelerini kullandı.