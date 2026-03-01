İran televizyonunda spiker Hamaney'in ölümünü ağlamaktan sunamadı!

Ayetullah Ali Hamaney’in ABD ve İsrail’in saldırılarında yaşamını yitirdiği bildirildi. Bu açıklamanın ardından İran genelinde birçok bölgede protesto ve gösteriler düzenlendi. Başkent Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, ellerinde İran bayrakları ve Hamaney posterleriyle ABD ve İsrail karşıtı sloganlar attı. Bazı noktalarda ise rejim karşıtı muhalifler Hamaney'in ölümünü kutladı.

Sunucu gözyaşlarına boğuldu

İran hükümeti 40 günlük ulusal yas ve bir haftalık resmi tatil ilan ederken, haberi veren sunucu Hamaney'in 'şehit edildiğini' belirterek, "Velayet-i Fakih Seyyid Ali Hamaney şehit edildi" ifadelerini kullandı. Sunucunun gözyaşlarına boğulması dikkat çekti. Açıklamada Hamaney'in Tahran'daki ofisinde gerçekleşen saldırıda öldüğü belirtildi. Öte yandan Hamaney, 1989 yılından bu yana İran'ın en üst düzey dini ve siyasi lideri olarak görev yapıyordu.