  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İran: Trump, imkansız bir operasyon ile kötü bir anlaşma arasında seçim yapmalı
Takip Et

İran: Trump, imkansız bir operasyon ile kötü bir anlaşma arasında seçim yapmalı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın "imkansız bir operasyon" ile "kötü bir anlaşma" arasında seçim yapmak durumunda kaldığını belirtti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İran: Trump, imkansız bir operasyon ile kötü bir anlaşma arasında seçim yapmalı
Takip Et

Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Kurumunun X sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İran'ın ablukaya karşı Pentagon'a verdiği ültimatom; Çin, Rusya ve Avrupa'nın Washington'a karşı ton değiştirmesi; Trump'ın Kongre'ye gönderdiği pasif içerikli mektup; İran'ın müzakere şartlarının kabul edilmesi hepsi tek bir anlama geliyor: Trump, imkansız bir operasyon ile İran'la kötü bir anlaşma arasında seçim yapmalı." Açıklamada ayrıca "ABD için karar alma alanının daraldığı" ifade edildi.

İran'da dolar, ulusal para birimi karşısında tarihi zirveye çıktıİran'da dolar, ulusal para birimi karşısında tarihi zirveye çıktıKüresel Ekonomi

 

Türkiye'nin milyarderleri hızla artıyor! 5 yıl sonra kaç milyarderimiz olacak?Türkiye'nin milyarderleri hızla artıyor! 5 yıl sonra kaç milyarderimiz olacak?Ekonomi

 